Asesinan a pelotero dominicano tras supuesto robo de su moto: familiares culpan a sus "malos amigos"

Un joven pelotero dominicano fue asesinado a tiros en la localidad de Brooklyn, en Nueva York (EEUU). Familiares manifestaron que habría sido culpa de sus “malos amigos”.

La víctima quedó idetnifcada como Wilky Vladimil Toribio Pérez, de 23 años de edad, quien jugó beisbol en República Dominicana antes de emigrar a la ciudad estadounidense.

El joven migrante, originario de Puerto Plata, recibió un disparo fatal en el hombro izquierdo, cerca de las 2:25 de la madrugada del 10 de agosto, según la Policía de Nueva York.

Roban la moto del pelotero

Los paramédicos lo llevaron al Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarle la vida.

En Nueva York el joven tenía una motocicleta Kawasaki Ninja que conducía con frecuencia. La moto desapareció horas antes de que fuese asesinado.

Ahora, sus padres se preguntan si el ladrón estuvo involucrado en el homicidio.

No está claro el motivo del crimen ni se han realizado arrestos, pero la policía busca a dos hombres que huyeron del lugar en una motocicleta.

Familiares sospechan de sus "malos amigos"

Tras su llegada a Nueva York, el deportista pero empezó a juntarse con “malos amigos”, especialmente desde cuando perdió su trabajo, dijo su familia a medios locales, publicó El Diario NY.

Era lanzador era conocido como el mejor jugador de su equipo en su isla natal, según su familia. Sin embargo, sus sueños de béisbol se vieron truncados cuando su padre lo abandonó temporalmente para emigrar a Nueva York.

“Era un joven muy ambicioso”, dijo su padre, quien sólo se identificó como Toribio. “Era jugador de béisbol allí y no continuó su carrera porque yo llegué a Estados Unidos. Se sintió abandonado”.

“Era uno de los mejores”, agregó la madrastra de la víctima, una mujer de 29 años, quien sólo se identificó como Kirsy. “Cuando su padre llegó aquí, se puso triste. Dejó de jugar”.

Hace cuatro años, Pérez siguió los pasos de su padre y se mudó a Nueva York para vivir con él. Rápidamente se adaptó a la rutina y compartía tiempo con su padre en Cypress Hills.

Pérez laboraba como guardia de seguridad en un estacionamiento, pero perdió su trabajo hace pocos meses.

