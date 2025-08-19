Pescadores realizan hallazgo que podría resolver un crimen ocurrido en 1967: autoridades reanudan la investigación

Suscríbete a nuestros canales

Un crimen que estaba en investigación desde 1967 podría haberse resuelto, luego de que dos pescadores localizaran un automóvil sumergido en el fondo del río Mississippi.

Los hombres realizaron el hallazgo durante una búsqueda recreativa de luciopercas. Brody Loch y su acompañante reportaron lo ocurrido ante las autoridades, durante el fin de semana, del 16 y 17 de agosto.

Las autoridades reactivaron la investigación, que estuvo en pausa desde hacía varias décadas. Las autoridades de Stearns y Benton participan en las indagatorias, y reportaron que se encontraron respuestas esperadas por parientes y la comunidad durante años.

Pescadores localizan un vehículo hundido

Cuando realizaron el hallazgo, los pescadores utilizaban un sonar, un dispositivo que utiliza ondas sonoras submarinas para localizar otros objetos en el mar, indicó el medio WCCO de Mineápolis.

“Fue 100% suerte, si mi amigo no hubiera atrapado esa lucioperca, habríamos seguido río abajo y nunca la habríamos encontrado”, dijo Loch.

El sheriff del condado de Stearns, Steve Soyka, reveló a CNN que buzos de la policía consiguieron identificar un Buick Electra metálico azul de 1963.

Asimismo, precisó que el maletero del vehículo ocultaba un misterio de hace seis décadas.

En el interior del coche, los agentes localizaron restos humanos y diversos objetos personales, elementos que podrían pertenecer a Roy George Benn, un residente de Sauk Rapids, Minnesota, desaparecido en septiembre de 1967.

“Con base en los restos humanos, los elementos encontrados en el automóvil y la verificación del número de VIN del vehículo, las oficinas del Sheriff (local) creen que se trata del Sr. Benn”, indicó la Oficina del Sheriff.

Con el apoyo de una empresa de remolque, la policía extrajo el automóvil y vinculó su número de identificación con los registros de Benn, quien había sido visto por última vez al volante de ese modelo específico.

Desaparición del empresario Roy Benn

En 1967, la desaparición de Roy Benn, propietario del negocio St. Cloud Appliance Repair Service, generó un despliegue de búsqueda coordinado por su hermano Walter Benn y las fuerzas policiales locales.

Los archivos del St. Cloud Daily Times señalaron que lo vieron por última vez en un restaurante llamado King’s Supper Club, cerca de Sartell. Además, “llevaba una gran suma de dinero”, según la Oficina del Sheriff.

Tiempo después, en 1968, su hermano preparó todas sus pertenencias para una subasta. Aun así, el caso siguió abierto bajo la jurisdicción de la Oficina del Sheriff del Condado de Benton.

En 1975, ocho años después de su desaparición, fue declarado legalmente muerto.

Por su parte, el sheriff del condado de Benton, Troy Heck, explicó que debido al tiempo que el cuerpo estuvo bajo el agua, la identificación por parte de los forenses “podría no ser efectiva”.

“Creemos que hay fuertes indicios de que este será el vehículo de Roy Benn, y es probable que esos sean sus restos”, dijo el funcionario.

