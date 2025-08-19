Asesinan a venezolano frente a su hija de cinco años: pareja de la víctima revela el motivo del crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano murió tras ser atacado a tiros y puñaladas, por parte de criminales quienes lo abordaron en la vía pública.

Los hechos se registraron en el Cercado de Lima, en Perú. La víctima estaba en el lugar en compañía de su pareja, en estado de embarazo, y su pequeña hija, de solo cinco años de edad.

Apuñalan y tirotean al venezolano frente a su hija de cinco años

De acuerdo con los primeros reportes de este violento homicidio, los asesinos llegaron al sitio a bordo de una bicicleta; mientras que otro cómplice llegó a pie para no levantar ninguna sospecha por parte del venezolano.

Sigilosamente, se acercaron a su objetivo y su familia, para luego agredirlo salvajemente, publicó el medio local Panamericana.

En un primer momento, fuero tres sujetos quienes lo golpearon. Luego, en pocos segundos, llegaron alrededor de 15 personas para atacarlo en grupo.

Los agresores lo acorralaron y, en medio de la discusión, lo apuñalaron y le dispararon cinco veces veces.

Pareja del venezolano revela los motivos del crimen

La pareja del extranjero contó que sabe quiénes son los asesinos. Además, aseguró que los homicidas se ensañaron con el venezolano, debido a que este se negó a vender drogas para ellos.

La víctima fue trasladada hasta un hospital cercano, donde perdió la vida tras su ingreso.

Venezolano muere al realizar motopiruetas

En un hecho aislado, un joven venezolano, de 22 años de edad, falleció mientras realizaba piruetas a bordo de su motocicleta.

El incidente se registró durante la madrugada de este martes, 12 de agosto, en la localidad de Ocaña, en el Norte de Santander, Colombia.

El joven respondía al nombre de Danilo Eduardo Larez Badía, quien era reconocido en esa comunidad por sus arriesgadas maniobras en motocicleta. Lo apodaban “Rapi Stunt”.

De acuerdo con testigos, el venezolano perdió el control del vehículo y terminó por chocar violentamente contra un poste de energía.

Según las autoridades, la imprudencia y el exceso de velocidad fueron determinantes en el siniestro.

