Angustia familiar: así hallan a adulto mayor desaparecido por doce días

Rogger Dicotot, de 79 años, fue encontrado sin vida este viernes 22 de agosto, tras permanecer desaparecido desde el pasado 10 de agosto.

El ciudadano padecía Alzheimer y había sido reportado como extraviado por sus familiares, quienes iniciaron una intensa búsqueda desde el primer día.

Adulto mayor fue localizado en zona boscosa tras alerta comunitaria

Según declaraciones difundidas por Primicias, el hallazgo se produjo en una zona boscosa de Puerto Ordaz, donde autoridades realizaron labores de rastreo.

La familia agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda, expresando su dolor y gratitud en un mensaje compartido por mensajería instantánea.

“Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón su apoyo incondicional en este momento tan difícil. Ayer encontramos a papá sin vida. Estamos tristes, destrozados, pero agradecidos con Dios y con ustedes”, se lee en un mensaje atribuido a la familia del septuagenario y que se ha difundido por grupos de mensajería instantánea.

Vecinos y amigos también manifestaron su pesar en redes sociales, destacando la solidaridad mostrada por la comunidad durante el proceso.

¿Dónde ocurrió el hallazgo del ciudadano desaparecido?

El cuerpo de Rogger Dicotot fue encontrado en un área boscosa de Puerto Ordaz, estado Bolívar, según fuentes policiales.

El adulto mayor había salido de su vivienda durante la madrugada del 10 de agosto, sin que nadie notara su ausencia de inmediato.

Un comerciante lo vio horas antes en un puesto de hamburguesas, reconociéndolo por su cabello blanco y su caminar pausado.

Familiares relatan cómo descubrieron su desaparición

Uno de sus hijos relató que al despertar el domingo, notó que su padre ya no estaba en su habitación, lo que activó la búsqueda.

La familia compartió detalles sobre los últimos avistamientos, incluyendo testimonios de vecinos que lo vieron caminando cerca de su residencia.

El caso ha generado reflexiones sobre los cuidados que requieren adultos mayores con condiciones cognitivas como el Alzheimer.

