Reportan a cuatro pescadores desaparecidos: activan operativo en altamar

Autoridades del estado Anzoátegui activaron la búsqueda de cuatro pescadores que se encuentran desaparecidos.

De acuerdo con el Diario el Tigrense, la última vez que se les vio fue en el muelle El Faro, en el municipio Guanta, zona norte del estado, cuando salieron a una jornada de pesca.

Los familiares de los hombres reportaron la situación. La Guardia Costera y un equipo de voluntarios se unen a la operación de búsqueda por mar.

¿Qué se sabe sobre los pescadores desaparecidos?

El jueves 21 de agosto, Luis Alberto Patiño, su hijo Albert Patiño, su sobrino Luis Alberto Marín y su yerno Elvis Castillo, zarparon en el bote pesquero Albelyz, con matrícula AGSP-PE-0159.

Después de una faena de 36 horas, tenían previsto volver al puerto aproximadamente a las 2:00 de la tarde del viernes 22. No obstante, la embarcación no apareció en la costa.

Ante ello, sus familiares reportaron la desaparición con las autoridades, quienes iniciaron las labores de rastreo.

¿Cómo va la búsqueda de los pescadores?

Al operativo se unieron pescadores con ocho embarcaciones, patrullas Guardacostas y Vigilancia Costera, para seguir las rutas de: Isla Borracha, Isla La Tortuga y zonas costeras de Sucre.

Según testimonios de otros marineros, Patiño y sus acompañantes fueron vistos en una zona de pesca conocida como El Venado, a una distancia de 25 millas de El Faro.

No obstante, hasta los momentos se desconoce su paradero. Los hombres son habitantes de la zona con experiencia en la pesca.

Los familiares mantienen la esperanza de encontrarlos con vida. Se pide a cualquier persona que tenga información, comunicarse con las autoridades. Las labores de búsqueda continúan.

