En video: accidente vial deja una víctima fatal este sábado 28 de agosto

Una mujer falleció este sábado en horas de la mañana tras ser arrollada por un vehículo que perdió el control en plena vía pública.

El hecho generó conmoción entre transeúntes y usuarios en redes sociales, quienes reportaron el suceso minutos después de ocurrido.

Accidente vial moviliza a testigos y medios locales

Según información publicada por El Anzuelo Noticias, el accidente ocurrió en las inmediaciones de la avenida Carúpano, ubicada en la ciudad de Cumaná, estado Sucre.

Este tramo vial es conocido por su alto flujo vehicular, especialmente durante las primeras horas del día y fines de semana.

Testigos aseguran que el conductor del vehículo perdió el control mientras transitaba por la zona.

El automóvil involucrado sería un Yaris marca Toyota, aunque las autoridades aún no han confirmado detalles sobre el nombre de la víctima ni se han emitido declaraciones oficiales por parte de cuerpos de seguridad.

Funcionarios policiales y equipos de emergencia aún no han ofrecido un parte oficial sobre lo ocurrido ni sobre las condiciones del conductor.

Se espera que en los próximos minutos se realice el levantamiento del cuerpo y se inicie la investigación correspondiente.

Mientras tanto, el hecho continúa generando reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen mayor vigilancia en zonas de alto tránsito.

