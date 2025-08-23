Aparotoso accidente de tránsito en Caracas este 22 de agosto: más de 20 heridos

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este viernes, se registró un aparatoso accidente de tránsito en Caracas, dejando un saldo de más de 20 heridos.

El periodista de sucesos, Román Camacho, reseñó el accidente que ionvolucró una unidad de transporte público.

Accidente en Caracas deja más de 20 heridos

De acuerdo con la información proporcionada por Camacho, el siniestro ocurrió pasadas las 9 de la noche, específicamente en las adyacencias a las escaleras de El Calvario, en el centro de Caracas.

Asimismo, señala que no menos de 20 personas salieron heridas tras el accidente, aunque destacó el periodista que no hay reporte de fallecidos hasta el momento.

Atienden accidente en las escaleras de El Calvario

En este sentido, Camacho señala que las autoridades y efectivos paramédicos acudieron al lugar para atender a los lesionados y trasladarlos hasta diversos centros de salud de la zona.

Reseña Camachos que los paramédicos Ángeles de la Autopista, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas, de Protección Civil Caracas, el Grupo de Rescate Serba, estuvieron presentes en el lugar de los acontecimientos.

Así como efectivos del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de PoliCaracas y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

