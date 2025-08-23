¡En imágenes! Accidente de tránsito en Boca de Uchire deja saldo de muertos y heridos este 22 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este viernes 22 de agosto ocurrió un accidente de tránsito en el estado Anzoátegui, donde varias personas fallecieron.

A través de las redes, usuarios y medios locales reportaron los hechos con imágenes y videos que muestran el lamentable suceso de este viernes.

Accidente de tránsito en Anzoátegui

De acuerdo con la reseña de algunos medios, el accidente ocurrió por una fuerte colisión entre un camión Tritón y un vehículo modelo Orinoco.

Asimismo, indica que ocurrió específicamente en la Curva de Unare, sector Los Clarines, municipio Peñalver, en el tramo San Juan de Unare, sentido Caracas - Barcelona.

Muertos y heridos en el accidente

Según la reseña del portal de noticias La Verdad de Monagas, en el vehículo Orinoco, viajaban al menos 3 personas, quienes perdieron la vida tras el impacto, así como la mascota que también viajaba en este auto.

Tras el choque, el vehículo Orinoco quedó totalmente destrozado, mientras que sobre el conductor del camión aún no se saben los detalles de su estado de saud.

Indica esta reseña que los fallecidos en el lugar quedaron identificados como Yuliannys Nazareth Carmona Argote, con credencial del Sebin; Estefany Josefina Abad Peche de 20 años y Williams José Lozano Agudelo.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube