Cae mafia que esclavizaba a mujeres venezolanas: hay nueve detenidos

La Policía Nacional de España desmanteló una organización criminal dedicada a la trata de venezolanas.

De acuerdo con el reporte oficial, la investigación se inició a mediados de 2024, a raíz de varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional.

Los agentes habrían sido alertados sobre la existencia de un piso prostíbulo en Alicante donde varias mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución.

Además, se señalaba que dicho inmueble funcionaba también como punto de venta de sustancias estupefacientes.

Cae mafia que esclavizaba a mujeres venezolanas

Hay nueve personas detenidas en Albacete (5), Alicante (3) y Valencia (1), entre las que se encuentran los tres cabecillas de la red, reseña el comunicado oficial.

Durante las pesquisas, los agentes descubrieron que el entramado criminal se dedicaba de manera paralela a la extorsión de aquellos individuos que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales.

Por lo que, la organización, bajo la amenaza de exponerlos, exigía pagos que oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros.

Las amenazas incluían agresiones físicas o incluso la muerte de ellos o sus familiares en caso de negarse al pago.

Los extorsionadores utilizaban líneas telefónicas contratadas con documentación obtenida de forma fraudulenta 'mediante robos o extravíos', lo que dificultaba gravemente la labor policial.

