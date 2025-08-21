Sicario tirotea a venezolano dentro de su apartamento: el agresor publica video del atentado

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de origen venezolano fue atacado a tiros dentro de su apartamento, por un sicario quien irrumpió en el inmueble y grabó lo ocurrido.

El hecho se registró en la ciudad de Arequipa, Perú. De acuerdo con los reportes del caso; el criminal sería integrante de la peligrosa banda delictiva "Los Orientales".

Tras irrumpir de manera abrupta en la casa del venezolano, en el cuarto piso de una unidad multifamiliar, el homicida le disparó unas siete veces, detalló Panamericana.

El venezolano sería integrante de una banda rival

El agredido quedó identificado como Jesús Calma Becerra. De acuerdo con las palabras del tirador, el venezolano sería integrante de una banda enemiga, conocida como "Los Negritos".

"Los que son no hacen bulla, solo hacen buena presentación", dijo el sicario antes de dispararle a quemarropa a su la víctima, quien estaba en compañía de su pareja.

Tras cometer el crimen, el hombre huyó con rumbo desconocido. Además, publicó el video del homicidio con el fin de causar temor.

Se pudo conocer que, de manera milagrosa, el venezolano sobrevivió al atentado. Tras recibir disparos en el brazo, tórax y cuello, el hombre fue trasladado de emergencia al centro médico más cercano.

Ahora, la víctima se encuentra internada en el centro de salud con un pronóstico reservado.

"Los Negritos" queman motocicletas de trabajadores

De acuerdo con los reportes de medios de comunicación locales, la banda de “Los Negritos” se dedica a quemar las motos de aquellos conductores que se nieguen a pagar cupos extorsivos.

El un audiovisual publicado por los criminales, se observa como un hombre, quien dice ser integrante de esa organización, prende fuego a una motocicleta estacionada en la acera. El sujeto aseguró que el vehículo sería “quemado por salir a trabajar sin estar en línea”.

Antes de arremeter contra la moto, el delincuente exclamó que se trataba de “la oficina principal de Los Negritos”. El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto.

