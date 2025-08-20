"Era feliz y ahora está muerto": asesinan violentamente a un hombre tras salir de prisión

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 31 años, que salió de prisión en libertad condicional hace dos años, murió apuñalado afuera de una licorería en El Bronx (Nueva York, Estados Unidos).

De acuerdo con los reportes del caso, la víctima, Katrell Dixon, discutió con otro hombre cuando estaba afuera de la tienda ubicada en la Tercera Avenida de El Bronx, cerca de las 10:30 de la noche del pasado lunes.

Según la policía de Nueva York, la pelea se intensificaba cada vez más, hasta que el asesino sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho varias veces, detalló El Diario NY

El hombre quedó tendido en el sitio hasa que los paramédicos lo llevaron al Hospital Lincoln. Sin embargo, no pudieron salvarlo.

El agredido “había estado viviendo en el albergue y le dieron un apartamento. Dijo que era feliz y ahora está muerto”, afirmó el gerente de una bodega cercana sin dar su nombre. Dixon vivía en Soundview.

“El hombre estaba tendido en el suelo contra un auto. Fue apuñalado, sangraba por el pecho, estaba inconsciente y no se movía”, relató Basilio Bellow, de 57 años, dueño de un restaurante cercano al lugar de los hechos. “Falleció en un instante”, agregó.

No está claro el motivo del crimen. No obstante, se pudo conocer que la víctima tenía antecedentes penales con 21 arrestos, muchos de los cuales habían sido sellados, según una fuente policial.

Su atacante y una mujer que lo acompañaba fueron vistos por última vez cuando huían hacia el sur de la localidad por la Tercera Avenida.

