Niña de tres años resultó severamente afectada por una droga: ¿Cómo consiguió la sustancia dentro de su escuela?

Autoridades de la Policía de Laredo (Texas, Estados Unidos) investigan el caso de una niña de tres años, quien resultó intoxicada tras consumir una sustancia ilegal dentro de su escuela.

De acuerdo con el reporte de El Mañana, se estima que la investigación correspondiente tomará un lapso de una semana.

Examenes revelaron que la niña consumió la droga

El jefe de la Policía de Laredo confirmó que la infante afectada fue sometida a dos pruebas sanguíneas para comprobar el consumo de la droga, las cuales arrojaron resultados positivos a la presencia de la sustancia. Asimismo, manifestó su confianza en que sus oficiales resolverán el caso.

El caso de la niña de tres años quien fue drogada con cocaína en la escuela Sánchez-Ochoa (LISD) se registró el pasado martes 12, y causó indignación entre la comunidad.

“Hoy se está primero ante un caso de poner en peligro la vida de un infante, antes que una sobredosis o de posesión de droga que pudiese también resultar”, dijo Miguel Rodríguez, titular de la policía.

“Apenas se charlará con la niña, no se sabe si habrá o no detenido; dependerá de quién le haya suministrado la droga o cómo se haya hecho de ella. Esto lleva su tiempo. Incluso, preliminarmente es cocaína, confirmado, pero oficialmente falta involucrar laboratorio”, agregó.

Investigan cómo llegó la sustancia a manos de la infante

Las autoridades buscan conocer cómo llegó la droga hasta las manos de la niña, investigan si la obtuvo en su casa, si la halló afuera o dentro de la escuela, si la encontró en el salón de clases, si alguien se la dio (tal vez un niño habría pensado que se trataba de un dulce), o si alguien la dejó en el aula de la pequeña.

“Hay mucho trabajo por hacer”, concluyó el jefe policial Miguel Rodríguez.

