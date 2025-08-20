Bebé de un año sufre graves quemaduras por negligencia de su niñera: esto sucedió

Suscríbete a nuestros canales

Una niñera se declaró culpable por su vinculación con un impactante caso de maltrato infantil contra una bebé, de apenas un años de edad.

El hecho se registró en la ciudad de Akron, una localidad industrial en el estado de Ohio, en el noreste de Estados Unidos.

La acusada está identificada como Kimberly Richmond, de 53 años de edad, quien se declaró culpable por los cargos de poner en peligro a menores. La gravedad del delito derivará en una sentencia directa sin juicio, prevista para el 6 de octubre.

La niñera se negó a buscar atención médica para la bebé

De acuerdo con la publicación de WOIO Cleveland News, el incidente ocurrió el pasado 29 de abril, cuando Richmond, cuidaba a la pequeña, mientras su madre, Breanna Peterson, estaba fuera de la ciudad.

La niñera intentó bañarla en la ducha con agua tan caliente que le causó quemaduras de primer, segundo y tercer grado en la cabeza, torso, piernas y brazos de la niña.

En lugar de buscar ayuda inmediata, Richmond dejó que la madre descubriera las lesiones al regresar.

La cadena Fox reveló un reporte en el cual se detalló que la niña sufrió daños permanentes que cambiarán su vida para siempre. Las imágenes mostraron el cuerpo de la infante envuelto en vendajes en un hospital local.

"Mi cuerpo se debilitó, no podía creer lo que veía. Confiarte mi hija y que le hagas esto. ¿No pudiste agarrarla? ¿No pudiste detener el agua? Nada. Y los moretones, las manchas. No cuadra", manifestó la madre furiosa.

Estuvo en prisión por cargos de maltrato contra menores

El fiscal del condado de Summit, Elliot Kolkovich, calificó el acto como despreciable. El funcionario afirmó que los daños alterarán para siempre la vida de la niña.

Richmond estuvo bajo arresto en 2006 por cargos similares de poner en peligro a menores. Las autoridades de Akron, lideradas por el teniente Michael Murphy, investigaron el caso tras el reporte de la madre.

Posteriormente, se determinó que las quemaduras se debieron al agua caliente durante el baño.

Richmond se entregó a la policía en mayo y permanece bajo custodia.

