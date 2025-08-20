Torturan y asesinan a joven que rechazó un encuentro sexual con un capo: surgen detalles sobre el violento crimen

Suscríbete a nuestros canales

Una joven de 22 años de edad fue cruelmente asesinada, aparentemente, por orden de un criminal, con quien se habría negado a sostener una relación de pareja.

La víctima quedó identificada como Esther Barroso Dos Santos, quien, según informes policiales, fue secuestrada, abusada y golpeada hasta la muerte.

El violento crimen haría sido ordenado por un narcotraficante conocido como Bruno Da Silva Loureiro, alias “Coronel”.

Se negó a salir con un capo

Al parecer, el criminal enfureció luego de que ella se negara a salir con él tras una fiesta de “funk”, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Su cuerpo desfigurado fue abandonado por los responsables del crimen frente a su casa. Los vecinos de la zona intentaron asistirla y trasladarla hasta el Hospital Albert Schweitzer de Realengo; sin embargo, la joven llegó sin vida.

De acuerdo con testigos del hecho, la actitud de Barroso Dos Santos llamó la atención de “Coronel”, un narcotraficante que controla las favelas de Coreia y Vila Aliança. Además, sería miembro del grupo criminal Terceiro Comando Puro (TCP).

En medio de la fiesta callejera, el hombre se le acercó, intentó seducirla y la invitó a retirarse con él para mantener relaciones sexuales. Esther se negó con firmeza a la petición, lo que causó la furia de Da Silva.

Vecinos relataron a la policía que el capo ordenó a integrantes de su banda que fueran a buscarla.

La torturaron y abusaron

Horas después, varios hombres la arrastraron fuera de la fiesta y la llevaron a un lugar apartado, donde la torturaron.

Los agresores la golpearon brutalmente, la desfiguraron y, según confirmó luego el Instituto Médico Forense (IML), también la abusaron sexualmente.

El cromen habría sido cometido como una orden directa de “Coronel”, con el objetivo de enviar un mensaje aterrador: “así terminan las mujeres que se atreven a rechazarlo”, publicó el diario A24.

