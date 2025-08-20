Hombre muere tras recibir brutal golpiza: compartía tragos con amigos

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron la muerte de un hombre tras recibir brutal golpiza cuando compartía tragos con amigos.

De acuerdo con el reporte oficial de la policía científica, la víctima está identificada como Rubén Labrador (37).

¿Qué se sabe del crimen?

Por este hecho, agentes de la Delegación Municipal San Carlos del Zulia arrestaron a Emerson Alberto Avendaño Meza (28), en la población de Santa Cruz, sector La Invasión, parroquia Santa Cruz, municipio Colón.



De acuerdo con las investigaciones y experticias técnico-científicas, el pasado 17 de agosto, la víctima y el victimario se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el sector El Remolino.

Durante el compartir, se registró una discusión que, por la alta ingesta etílica, se desató en una riña en la que Avendaño, junto con otro hombre que se dio a la fuga, le propinó una fuerte golpiza a Labrador, utilizando para ello sus puños.

Tras la agresión, fue auxiliado y trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció a las pocas horas debido a la gravedad de sus heridas.

