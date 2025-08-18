Detienen a siete personas por robar dinero de diversas cuentas bancarias: así era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a siete personas por vulnerar los sistemas de seguridad de las entidades financieras.

La información la dio a conocer el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde precisó que estas personas conformaban la organización delictiva The Silent Wire.

“Se pudo conocer que los detenidos junto a dos personas más aún por detener, se dedicaban a vulnerar los sistemas de seguridad de las entidades financieras, apoderándose del dinero, los cuales transfieren a distintas cuentas bancarias, a fin de obtener lucros económicos en perjuicio de las víctimas”, explicó.

Detalló que las personas aprehendidas quedaron identificadas como Koby Rossalbe Martínez (47), Albis Santiago Benavente Rivas (44), apodado El Churro, Javier José González García (27), apodado El Javielito, Yosimar Del Valle Crespo Mundarain (23), José Francisco Rojas Rosal (26), Jolvin Luís Malave González (26) y, Argenis Rafael Marcano Ferraez (33).

“Dichos delincuentes fueron apresados en distintos puntos de la Ciudad de Caracas y el estado Sucre”, agregó.

Estas personas quedaron a disposición del Ministerio Público.