Reportan volcamiento de un camión en la Panamericana: Así está el paso vehicular la tarde de este 18 de agosto

La tarde de este lunes 18 de agosto, se registró el volcamiento de un camión en la carretera Panamericana, que conecta la ciudad de Caracas con Los Teques, en el estado Miranda.

De acuerdo a un video publicado en la red social Instagram, por la emisora Época 88.7 FM, activaron el canal de contraflujo desde el km 5, con dirección los Teques, para agilizar la cola de vehículos en la arteria vial.

En desarrollo.

