Tragedia en Miranda: muere director de seguridad en accidente de tránsito este 23 de agosto

La mañana de este sábado 23 de agosto, ocurrió un accidente en la vía Panamericana que cobró la vida de Pablo Reyes, director de seguridad vial y transporte.

Según reporte preliminares, el funcionario se desplazaba en dirección a Los Teques cuando su vehículo impactó contra una defensa cerca de Protección Civil Miranda.

Accidente vial: director de seguridad fallecido era figura cercana al alcalde Farith Fraija

De acuerdo con la información publicada por Diario Avance 24, Reyes murió en el lugar del siniestro. El acompañante resultó herido y fue trasladado al Hospital Victorino Santaella.

Diversos comunicados oficiales expresaron condolencias por la pérdida. Autoridades municipales lamentaron el fallecimiento y destacaron su trayectoria institucional.

Reyes fue colaborador directo del alcalde Farith Fraija, con quien trabajó en Metro-Los Teques y en la Alcaldía de Carrizal.

¿De dónde era el director de seguridad fallecido?

Pablo Reyes ejercía como director de Seguridad Vial y Transporte de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro, estado Miranda.

Además, se desempeñó como regidor de los mercados municipales de El Paso y Plaza, consolidando una carrera de servicio público local.

Su vínculo con la gestión municipal lo convirtió en una figura reconocida en la zona, especialmente por su labor en movilidad urbana.

