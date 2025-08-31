Detienen a conductor que huía tras provocar violento choque: una mujer murió

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente accidente de tránsito se reportó durante la madrugada de este domingo 31 de agosto, donde la irresponsabilidad de un conductor tuvo consecuencias fatales.

El individuo fue identificado como Raiber Edgar Hernández Villalobos, quien arrolló a una mujer causándole la muerte.

¿Qué ocurrió en el accidente?

De acuerdo con Primera Edición, Hernández, manejaba su camioneta Mitsubishi Montero a alta velocidad y en sentido contrario por la carretera que lleva al Aeropuerto Internacional La Chinita.

Cerca de la sede del CICPC, atropelló a una mujer de 43 años, llamada Yenifer Vílchez, quien falleció.

Los cuerpos de emergencia se dirigieron al instante, pero al llegar, no lograron hacer nada para salvarla.

Después de arrollar a la víctima, el conductor continuó su trayecto sin control hasta chocar de manera violenta contra un Metrobús.

Otros detalles sobre la detención

Un grupo de 15 funcionarios y transeúntes debieron intervenir para someterlo, ya que el hombre se encontraba en un estado alterado y agresivo al momento de la detención, presuntamente por haber ingerido alcohol.

Este trágico suceso aviva la preocupación de los habitantes de Maracaibo, quienes piden más control en las vías.

El caso está ahora en manos de las autoridades. Se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar los niveles de alcohol o sustancias en la sangre del detenido y aplicar las responsabilidades penales que el caso amerita.

