¡En imágenes! Tragedia en la carretera de Choroní este 31 de agosto: reportan un muerto y múltiples heridos

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este domingo 31 de agosto se registró un accidente de tránsito en la carretera de Choroní, en el estado Aragua.

Diversos medios locales y periodistas de sucesos reportaron el lamentable siniestro que dejó al menos una persona fallecida y múltiples heridos.

Tragedia en la carretera de Choroní

El accidente ocurrió pasadas las 8 de la noche de este domingo un autobús se presicipitó por un barranco específicamente en la curva de 'La Danta'.

El autobús en cuestión iba de retorno de la playa con varias familias y pasajeros a bordo, de los cuales reportan un total de 35 heridos y un muerto hasta el momento.

Atienden tragedia en 'La Danta'

Tras el siniestro, conductores y vecinos de la zona prestaron apoyo antes de que llegaran las autoridades al lugar del accidente.

Asimismo, se supo que comisiones de Protección Civil Girardot, junto con la Coordinación de Ambulancias de Aragua (CRAMA), acudieron al lugar.

A los más de 30 heridos los trasladaron de emergencia hacia el Hospital Cipriano Castro de San Vicente.

Las autoridades ya se encuentran investigando las causas del siniestro que se cobró la vida del conductor del autobús, quien presuntamente perdió el control del mismo al no poder frenar.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube