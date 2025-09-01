Niño asesinado por un caimán sufría abusos de su madre: autoridades revelan macabros detalles detrás de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de Nueva Orleans revelaron detalles sobre el caso del niño de 12 años que fue asesinado por un caimán tras escapar de su casa por la ventana de su dormitorio.

Nuevos informes de la autopsia dejaron al descubierto que el infante, a pesar de lo que dijo su madre inicialmente, no presentaba trastorno del espectro autista (TEA), sino que tenía una lesión cerebral traumática causada por su madre.

El infante, Bryan Vásquez, quien no podía hablar, fue reportado como desaparecido durante la mañana del 14 de agosto.

Revelan informes de abusos cometidos por la madre del niño

El cuerpo del infante se localizó en un canal cercano tras casi dos semanas de búsqueda. El informe de la autopsia reveló que Vásquez murió por un golpe contundente causado por un caimán y ahogamiento.

El Departamento de Policía de Nueva Orleans inició con las investigaciones para conocer por qué las autoridades llegaron tarde tras recibir el llamado sobre la desaparición del niño, publicó FOX.

La madre, Hilda Vásquez, declaró a la policía que el niño era autista y se escapaba de casa para jugar en un parque cercano. Sin embargo, la familia se había mudado recientemente a una nueva casa.

El menor de edad captado por la cámara del timbre, vestido solo con un pañal, mientras caminaba solo por la calle, alrededor de las 5:20 de la mañana del día de su fuga. Su cuerpo fue localizado por un dron.

En 2021, el Departamento de Servicios para Niños y Familias respondió a una llamada de la escuela de Bryan, en la que se les reportaba sobre varios hematomas en la cara y la parte interna del muslo del pequeño.

Presentaba una lesión cerebral traumática

El informe indicó que Bryan contaba con un plan educativo individualizado en la escuela debido a una "lesión cerebral traumática (no accidental)", detalló el medio The New Orleans Advocate.

La madre de Bryan llamó a una ambulancia a finales de 2013 y dijo que su bebé de tres meses había dejado de respirar y vomitaba sangre y leche. En esa ocasión Bryan llegó a urgencias con un pulmón dañado, hemorragias retinianas, fracturas en ambas piernas que le causaron la flexión de los tobillos y una fractura de cráneo con inflamación.

Los médicos consideraron que las lesiones eran "agudas y sospechosas de un traumatismo no accidental". La madre de Bryan fue acusada en 2014 de crueldad hacia menores y crueldad hacia menores en segundo grado, pero se declaró culpable de un cargo menor de trato negligente.

Bryan quedó en un hogar de acogida, pero fue devuelto a su madre poco tiempo después.

