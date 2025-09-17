Expulsan a venezolanos por ingreso clandestino: tienen impedimento de reingreso

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de ocho venezolanos fue expulsado por ingreso ilegal bajo el impedimento de reingreso.

De acuerdo con el reporte oficial de autoridades de migración, la operación se llevó a cabo tras la ejecución de dos intervenciones.

Expulsan a venezolanos por ingreso clandestino

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en un trabajo articulado con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutram), estuvo a cargo de la acción.

Un primer operativo en el kilómetro 48 de la Carretera Panamericana Sur (La Joya), donde se inspeccionó un bus interprovincial que cubría la ruta Lima–Arequipa, logró hallar a dos ciudadanos venezolanos y un colombiano sin registro vigente en Migraciones.



El segundo operativo se efectuó en la carretera a Yura, frente al grifo El Cóndor, donde se detectó a otros seis venezolanos que ingresaron al país de manera clandestina.

Todos fueron sometidos al Procedimiento Administrativo Especial Excepcional (PASEE), establecido por la normativa migratoria.



La Jefatura Zonal de Migraciones de Arequipa emitió las Resoluciones Jefaturales N.° 000151 a 000158-2025-JZ10AQP-MIGRACIONES, que dispusieron la expulsión inmediata con impedimento de reingreso para los ocho intervenidos.



El traslado de los ciudadanos hasta el Puesto de Control Fronterizo de Desaguadero (Puno), en la frontera con Bolivia, se realiza en un vehículo Custer Mitsubishi Fuso proporcionado como parte del apoyo logístico del Gobierno Regional de Arequipa.

