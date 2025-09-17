Inseguridad cobra la vida de venezolana trabajadora: Sicario la asesina a tiros frente a un centro comercial

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de nacionalidad venezolana fue violentamente asesinada por un presunto sicario, en horas de la noche de este martes.

Tras el violento ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, conocido como Barton; sin embargo, ingresó sin signos vitales al centro de salud.

Testigos del hecho captaron imágenes posteriores al crimen, en las cuales se puede apreciar el momento cuando un transeúnte pateó un casquillo de bala, por lo que denunciaron la falta de resguardo policial de manera inmediata en la escena del asesinato.

La venezolana vendía caramelos en la calle

El incidente se registró cuando la venezolana se encontraba en la cuadra 32 de la avenida Argentina, frente al centro comercial Minka, en Callao, Perú. El hecho causó pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona, publicó Panamericana.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades policiales, la mujer se dedicaba a la venta ambulante de caramelos, y también realizaba labores de “jaladora” o “colectora” de unidades de transporte público.

El coronel de la Policía Nacional de Perú, Carlos Zuñiga, jefe de la Región Policial Callao, confirmó que la investigación está a cargo de la Depincri para esclarecer el móvil del ataque.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Callao, mientras los agentes de la Policía Nacional del Perú revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de identificar al sicario que perpetró el asesinato y dar con su paradero.

Sicario asesina a transportista venezolano

Los hechos de sicariato son frecuentes en distintas zonas del Perú y, en gran parte, los casos están relacionados con trabajadores del transporte público, quienes son blanco de extorsiones.

En un caso reciente, dos sicarios resultaron detenidos tras una persecución policial, a pocos minutos de haber asesinado a balazos a un conductor venezolano de transporte público en El Agustino.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y bodycams de los funcionarios policiales que participaron en la operación.

El ataque ocurrió cuando el chofer de un minibús fue interceptado por los criminales, quienes le dispararon a quemarropa.

La víctima, un hombre de nacionalidad venezolana, quedó herida dentro de la unidad y murió pocos minutos después, como consecuencia de las heridas que sufrió.

Uno de los detenidos fue identificado como Anthony José Guevara Sarmiento, de nacionalidad venezolana, quien confesó haber recibido 2.000 soles (unos 560 dólares) para ejecutar el crimen.

Según el relato del criminal, disparó al menos cinco veces contra la víctima.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube