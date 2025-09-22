¿Cuántos inmigrantes han muerto en cárceles de EEUU? Un nuevo caso enciende las alarmas

Suscríbete a nuestros canales

El hallazgo del cuerpo sin vida de un inmigrante detenido por ICE de Long Island (Nueva York) dentro de su celda desencadenó una alerta sobre las condiciones dentro de los centros de detención, además de varias investigaciones estatales y locales.

El migrante, un hombre de 42 años de edad, estaba inconsciente dentro de su celda en East Meadow, en el condado Nassau. Durante la madrugada del pasado jueves, paramédicos lo declararon muerto.

Se trata de la primera muerte reportada de un inmigrante en la cárcel de Nassau, desde que el condado abrió sus celdas a las autoridades federales de inmigración, a principios de este año.

La brigada de homicidios del condado y la Fiscalía General del estado Nueva York investigan la causa del deceso, y si se siguieron correctamente los protocolos de la cárcel.

“Hay una investigación en curso, exhaustiva y transparente, para determinar la causa de la muerte”, declaró el sheriff Anthony Larocco, de acuerdo con la publicación de New York Post.

“El condado Nassau se toma muy en serio su obligación de tratar a cada preso con humanidad”, dijo.

A principios de año, el condado de Nassau reservó 50 celdas en la cárcel de East Meadow para alojar a detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nueva York.

De acuerdo con la publicación de El Diario NY, el ICE no ha emitido ningún tipo de información con referencia a la muerte del inmigrante.

Inmigrantes fallecidos en centros de detención de EEUU

Los arrestos de inmigrantes causaron que las celdas de distintas prisiones estén abarrotadas. En julio, las autoridades revelaron que las cárceles de Nassau habían albergado a más de 1.400 detenidos del ICE desde febrero.

Según el acuerdo de las autoridades federales, los inmigrantes pueden permanecer en la cárcel hasta 72 horas antes de que ICE los deporte o los envíe a un centro de detención de larga duración.

El legislador Seth Koslow, demócrata que se postula al mandato del condado en las elecciones de noviembre, calificó ésta muerte como “una tragedia que exige respuestas”.

Afirmó que solicitaría una audiencia legislativa “para garantizar la transparencia, la responsabilidad y la justicia para todos los residentes, incluyendo a cualquier persona en nuestras cárceles”.

Entre enero y junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 4.600 extranjeros en el área metropolitana de Nueva York, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Detenidos durante los mandatos de Donald Trump

Varios migrantes sin antecedentes fueron capturados cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.

De acuerdo con un reporte publicado por El País, desde 2019, 69 personas han murieron bajo custodia del ICE.

En 2020, último año de la primera etapa de Donald Trump como presidente, superó el inicio de su segundo mandato. En ese periodo fiscal, desde el 1 de octubre al 30 de septiembre, fallecieron 21 migrantes.

En Estados Unidos hay más de 200 centros de detención para migrantes; estos incluyen cárceles públicas y privadas con más de 61.000 personas detenidas, casi el doble de las 37.000 que había cuando Trump volvió al poder.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube