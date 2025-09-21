¡No te dejes engañar! El Cicpc revela cómo protegerte de estafas en tu celular y redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Durante los últimos meses, las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) han detectado diversas modalidades de estafa, con las cuales grupos delictivos buscan beneficiarse económicamente con el patrimonio de otros ciudadanos.

Es por ello que la policía científica ha reiterado su llamado a la ciudadanía a estar atenta y denunciar cualquier hecho ilícito que pudiera afectar de manera negativa a la seguridad. Asimismo, ha revelado los métodos que emplean los delincuentes.

Protegerse de estafas en redes sociales

La División de Investigaciones de Fraude y Estafa del Cicpc exhortó a los ciudadanos a adoptar buenas prácticas en el uso de redes sociales para prevenir fraudes y estafas en línea.

Por medio de sus cuentas oficiales, el organismo compartió una serie de recomendaciones para los usuarios:

- Configurar su privacidad: Asegúrese de revisar y ajustar la configuración de privacidad de sus perfiles para controlar quién puede ver su información personal.

- Cuidar la información personal: Evite compartir datos como su dirección, número de teléfono o información financiera.

- Verifique las solicitudes de amistad: No acepte solicitudes de personas que no conozca. Los estafadores a menudo crean perfiles falsos para obtener información.

- Desconfíe de ofertas demasiado buenas: Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea un engaño. Investigue antes de actuar.

- Use contraseñas seguras: Establezca contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta y considere activar la autenticación en dos pasos.

- Reporte actividades sospechosas: Si detecta algo inusual, informe a la plataforma y a las autoridades pertinentes.

Llamadas por falsos funcionarios del Cicpc

Por otro lado, el organismo detectivesco informó que existen delincuentes quienes se dedican a usurpar la identidad y funciones de agentes de esa institución, con la finalidad de captar a sus víctimas, quienes son afectadas física, monetaria y psicológicamente.

Para evitar este tipo de delitos, el Cicpc recomendó a los usuarios abstenerse de compatir información personal y verificar la autenticidad de las llamadas que pudieran recibir por parte de falsos funcionarios.

De igual manera, el organismo de seguridad alertó a quienes se dedican a vender productos por medio de plataformas digitales a estar atentos ante llamadas y mensajes por parte de quienes usurpan la identidad de sus funcionarios, pues podría tratarse de una estafa.

La institución recordó que los delincuentes buscan apoderarse de información y cuentas de correo electrónico para poder realizar delitos en nombre de los ciudadanos, por lo que se debe cortar comunicación de inmediato, en caso de ser contactados por falsos policías.

El Cicpc recordó que los funcionarios del cuerpo de detectives no realizan llamadas para solicitar dinero ni información personal a los ciudadanos.

Denunciar delitos ante el Cicpc

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a través de sus redes sociales pone a la disposición de la ciudadanía su directorio telefónico para que puedan denunciar todo tipo de situaciones irregulares que puedan ocurrir en sus comunidades.

Los ciudadanos que deseen contactar con el organismo de seguridad para realizar cualquier tipo de denuncia de manera gratuita y anónima, pueden hacerlo por medio de WhatsApp. Deben comunicarse a través del número 0424-279-06-19.

Asimismo, pueden llamar al número telefónico 0800-CICPC-24 (242-72-24).

El ciudadano puede reportar, entre otros datos, la ubicación de bandas delictivas, centros de distribución de drogas, personas solicitadas, robos y hurtos de vehículos, violencia intrafamiliar, estafas; así como solicitar cualquier tipo de información.

