Cae operadora de una red de estafa que tenía arrestro domiciliario: revelan su modus operandi

Recientemente, una comisión de la Policía del estado Falcón, SIPEF Región Central, llevó a cabo la detención de una mujer que, a pesar de estar bajo arresto domiciliario, continuó con su presunta actividad delictiva.

La sospechosa, que había sido arrestada en mayo por cargos de fraude, fue identificada como Dayree Josefina García Soler, de 40 años.

Según la información proporcionada por el periodista Gerardo Morón, en el operativo también fue arrestado un promotor de ventas.

¿Cómo ocurrió la detención?

Dayree García fue sorprendida en flagrancia ofreciendo nuevas propuestas fraudulentas a potenciales víctimas, lo que llevó a su nueva detención.

La delincuente había alegado encontrarse en estado de gestación, con el objetivo de conseguir la medida de prisión domiciliaria ante su primer arresto, el 27 de mayo.

Posteriormente, las investigaciones demostraron que su supuesto embarazo era falso.

Modus operandi de detenida

Según los testimonios y denuncias realizadas por las víctimas, García operaba como "gestora" en La Cañada y aseguraba que podía conseguir créditos para electrodomésticos, apartamentos, vehículos y construcción de viviendas.

No obstante, las autoridades recibieron más de seis denuncias sobre estas actividades, lo que los puso en alerta y los llevó a capturar a García en el sector 3 del barrio La Cañada, estado Falcón.

¿Qué más se conoce sobre las estafas?

En el operativo también resultó detenido un joven identificado como Ander José Fuentes Noguera, de 20 años, por estar implicado como promotor de ventas. Fuentes trabajaba en una tienda de electrodomésticos, ubicada en el Centro Comercial Coro Mall.

Los funcionarios incautaron dos celulares, un morral, varios documentos con listas de beneficiarios de apartamentos y créditos, los cuales eran utilizados por García para estafar.

Los detenidos permanecen bajo custodia mientras el Ministerio Público determina los próximos pasos legales.

