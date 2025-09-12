Muere trágicamente hija de un alcalde del PSUV: compartía con amigos en un centro vacacional

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia se registró en el estado Barinas, luego de que un grupo de cinco jóvenes fuera arrastrado por una repentina creciente, en el río La Acequia, cuando se encontraban en un centro de recreación.

Organismos de seguridad y rescate se desplegaron de inmediato para realizar el rescate de las víctimas; sin embargo, reportaron que una de las personas afectadas, se encontraba desaparecida.

El hecho se registró cuando la víctima compartía con cuatro amigos en el centro turístico Refugió de Vida, en los límites con el municipio Antonio José de Sucre, en Socopó.

Identifican a la víctima arrastrada por la crecida del río

De acuerdo con el reporte de Al Día con Barinas, el incidente ocurrió en horas de la noche de este jueves, 11 de septiembre, cuando un grupo de jóvenes acudió a las instalaciones del centro recreacional, ubicado en el sector San Isidro en los límites entre los municipios Pedraza y Sucre.

Repentinamente la creciente del río La Acequia arrastró a cinco personas, de las cuales, cuatro fueron rescatadas rápidamente.

No obstente, de manera extraoficial se pudo conocer que, en horas de la mañana de este viernes, lugareños encontraron el cuerpo de la joven desaparecida, quien estaría identificada como Salvanys Guerrero, de 20 años de edad. Se pudo conocer que la infortunada sería la hija del alcalde del municipio Antonio José de Sucre, Salvador Guerrero.

Revelan la causa de su muerte

Según la publicación del medio digital Noti21, Guerrero, quien era estudiante de medicina, habría fallecido por inmersión tras ser arrastrada por el río.

El río La Acequia, se encuentra entre las montañas del municipio Pedraza. La noticia de Barinas precisó que el afluente presenta fuertes corrientes, las cuales lo han convertido en el lugar preferido por los practicantes de rafting.

Debido a esta actividad extrema, se han construido campamentos turísticos de diversión en la zona, los cuales reciben una alta afluencia de turistas.

