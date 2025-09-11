Detenido un hacker de 20 años responsable de vulnerar sistemas bancarios en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció la detención de un hacker de 20 años responsable de vulnerar sistemas bancarios en Venezuela.

A través de sus redes sociales, Rico precisó que el aprehendido sería integrante de la organización delictiva The Silent Wire.

Detenido un hacker de 20 años

En tal sentido, Rico detalló que los funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos realizaron la detención de Alejandro José Vilchez Ramos (20), en Catia La Mar, municipio Vargas, estado La Guaira.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, Vilchez Ramos habría participado de forma activa con la organización delictiva The Silent Wire, dedicada al acceso indebido.



Continuando con el trabajo de campo relacionado con estos hechos, se determinó que el detenido, junto a siete personas detenidas previamente, se dedicaba a vulnerar los sistemas de seguridad de las entidades financieras, apoderándose del dinero.

Posteriormente, procedían a transferirlo a distintas cuentas bancarias, a fin de obtener lucros económicos en perjuicio de las víctimas.



El aprehendido quedó a disposición del Ministerio Público.

Detalles de la banda

De acuerdo con la policía científica, las siete personas detenidas pertenecen a la organización delictiva The Silent Wire, la cual se dedica al acceso indebido.

Los detenidos son: Koby Rossalbe Martínez (47), Albis Santiago Benavente Rivas (44), apodado El Churro, Javier José González García (27), apodado El Javielito. También están Yosimar Del Valle Crespo Mundarain (23), José Francisco Rojas Rosal (26), Jolvin Luís Malave González (26) y Argenis Rafael Marcano Farráez (33).

