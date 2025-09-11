Explosión en Maracaibo: nuevo balance de las autoridades y cifra oficial de heridos

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mañana de este 11 de septiembre, un enorme estruendo rompió la calma en el municipio San Francisco, estado Zulia.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, un voraz incendio consumió la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde.

En este panorama de emergencia, los equipos de rescate actuaron con rapidez para enfrentar el caos y mitigar los daños.

¿Qué se sabe sobre los heridos en la explosión de San Francisco?

El ministerio también informó que, inmediatamente después de recibir la alarma, funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) se movilizaron hacia el sur de Maracaibo, en el municipio San Francisco, cerca de la Zona Industrial II.

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales. Sin embargo, la explosión dejó un saldo de 20 personas heridas.

Los afectados fueron trasladados de urgencia a diferentes centros de salud para recibir atención médica inmediata.

El reporte oficial detalla la distribución de los heridos de la siguiente manera:

Hospital Noriega Trigo: 8 personas

Ambulatorio Silencio: 5 personas

Hospital General del Sur: 7 personas

¿Qué más dicen las autoridades?

Hasta el momento, la causa de la explosión se encuentra bajo investigación. No obstante, gracias a la rápida intervención de los equipos de seguridad, se logró contener el fuego, evitando que se propagara a otras áreas y logrando el control total del siniestro.

La zona más afectada fue el sector Lucha y Batalla. Imágenes difundidas en redes sociales revelaron diversas casas destruidas.

Las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades. Se esperan más detalles en las próximas horas.

