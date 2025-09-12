Crisis por tiroteos en escuelas de EEUU: hallan el arsenal de adolescente que amenazó con atacar una institución

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Washington descubrió un almacén en el cual se escondía el arsenal de un adolescente, quien había amenazado con realizar un tiroteo en una para en una escuela.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce registró la casa de menor, de 13 años de edad, después de recibir un aviso sobre sus supuestas "ideas de tirador escolar". Las autoridades detallaron que el adolescente "idolatraba a tiradores masivos anteriores" y "hacía amenazas de muerte".

Dentro del almacén se localizaron dos docenas de armas de fuego, muchas de las cuales parecían ser armas largas caseras hechas con piezas impresas en 3D.

También se encontraron escritos que indicaban los planes del joven para un tiroteo masivo, dijo el agente Carly Cappetto.

Sentía fascinación por los tiroteos

De acuerdo con la publicación de ABC News, el arsenal contenía armas cargadas y descargadas; entre estas se incluían "cargadores cargados con inscripciones sobre tiradores escolares" y cargadores estilo AR con "inscripciones que hacían referencia a tiroteos masivos, incluido Columbine", detallaron las autoridades.

La policía de Washington también encontró fuegos artificiales y material explosivo en su domicilio, según los documentos.

El joven quedó bajo arresto y está acusado de intento de amenaza con bomba o lesiones en una escuela, posesión ilegal de arma de fuego y posesión ilegal de fuegos artificiales.

El sospechoso no estaba registrado en un distrito escolar, desde que asistió al Distrito Escolar Franklin Pierce en 2021.

Los funcionarios encontraron evidencia fotográfica del adolescente con armas, en notas que demostraban su "fascinación por los recientes tiroteos en escuelas o ataques con víctimas masivas" que se remontan al pasado mes de junio.

Crisis por tiroteos en escuelas de Estados Unidos

Los ataques armados en escuelas y otras instituciones educativas de Estados Unidos se han vuelto un problema frecuente para las autoridades. Esta semana se regstraron tres tiroteos distintos, los cuales resultaron en la muerte de varias víctimas, entre ellas, el activista y político Charlie Kirk.

Kirk fue asesinado de un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El activista estaba en una plaza de la universidad cuando un tirador abrió fuego desde la azotea de un edificio cercano del campus.

El sospechoso disparó solo una vez contra Kirk, pero este único tiro le causó la muerte, en un hecho que estremeció al país.

Por otro lado, en el estado de Colorado, un estudiante abrió fuego en una escuela secundaria y causó graves heridas a dos de sus compañeros de clase.

Posteriormente, el atacante murió por causa de heridas autoinfligidas, según los reportes del suceso.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para conocer el motivo del ataque. En las redes sociales, el gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo que “todos estamos orando por las víctimas y por toda la comunidad”.

Tiroteo en Academia Naval de EEUU

Un tercer tiroteo se registró este jueves, dentro de la Academia Naval de Estados Unidos en la ciudad de Annapolis, en el estado de Maryland. Las autoridades reportaron varias víctimas del trágico evento.

Fuentes oficiales confirmaron que al menos tres personas resultaron heridas en medio del incidente.

Una víctima fue trasladada al hospital luego de que un guardiamarina, quien había sido expulsado de la escuela naval, entrara con un arma y arremetiera contra las personas que estaban allí.

Se conoció que el tirador tocaba las puertas de los dormitorios de sus excompañeros y se hacía pasar por un oficial militar.

Hasta el momento, la agencia naval está bajo confinamiento por precaución y seguridad de los alumnos.

