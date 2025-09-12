Revelan video del violento asesinato de repartidor venezolano: cliente lo apuñaló tras reclamarle por llegar tarde

Suscríbete a nuestros canales

Familiares del joven venezolano Hebert Sánchez, un repartidor de 18 años quien fue violentamente asesinado por un cliente, piden justicia por el violento crimen.

A más de dos años del altercado que terminó con la vida del joven, el medio 24 Horas reveló los videos que comprueban la culpabilidad del agresor, un hombre chileno de nombre Tomás Aguirre.

Fue en diciembre de 2022 cuando Aguirre asesinó a puñaladas Sánchez, tras pelear por un supuesto retraso, de apenas 13 minutos, por parte del venezolano, quien era el encargado de la entrega de su hamburguesa en Ñuñoa (Chile).

Videos revelan cómo ocurrió el violento crimen

Las imágenes revelaron el momento cuando se inició la pelea entre ambos y cómo Aguirre, con una violencia inusitada e incomprensible, atacó con un cuchillo al repartidor venezolano, quien falleció como consecuencia de las heridas que sufrió.

Posteriormente, a pesar del terrible crimen que acababa de cometer, el homicida volvió a subir a su departamento con el pedido que le llevó el repartidor, como si nada hubiera ocurrido.

Horas después, funcionarios de la policía local acudieron hasta el edificio donde residía el agresor para detenerlo.

Hasta la fecha, Tomás Aguirre sigue en prisión preventiva, tras ser imputado por homicidio calificado y a la espera del juicio en su contra que iniciará el próximo 3 de octubre. El hombre enfrenta una pena de 10 años de cárcel.

Hebert Sánchez, de 18 años de edad, había llegado a Chile para reencontrarse con su madre Hilda.

El venezolano soñaba con ser piloto

La progenitora del venezolano dijo la familia sigue a la espera de que la justicia chilena tome una medida ejemplar contra el asesino.

Hebert "tenía muchos planes, él no merecía, era muy joven para que le hicieran esto. Todavía no me lo creo", dijo su madre afligida.

Dijo al medio de comunicación que el sueño de Hebert era "ser piloto, pero no podíamos por temas económicos".

Sobre la violenta actuación del asesino, enfatizó que "iba dispuesto a hacer daño, ya sea a mi hijo o a quien sea".

"Por mí que esté 20 años o más en la cárcel, incluso eso no me devolverá la vida de mi hijo. A él no le importaba la vida de ninguna persona", sentenció.

