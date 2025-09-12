Detienen al responsable de fatal accidente en la Autopista Regional del Centro: será imputado por estos delitos

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades detuvieron al responsable del fatal accidente de tránsito que se cobró dos vidas en la Autopista Regional del Centro (ARC), a la altura del estado Carabobo.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención del conductor a través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP).

Detienen al responsable de fatal accidente en la ARC

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, el responsable del fatal accidente de tránsito quedó identificado como Félix Cecilia.

Asimismo, indica que el sujeto antes mencionado condujo su vehículo de manera irresponsable al estar bajo los efectos del alcohol por el km 179 de la ARC.

El detenido es el responsable del fatal accidente, dos personas perdieron la vida y una tercera resultó con lesiones.

MP imputa al responsable

En este sentido, la publicación afirma que Félix Cecilia está detenido y será imputado por el Ministerio Público del estado Carabobo.

Agrega que será imputado por el MP de Carabobo por el delito de Homicidio intencional a título de Dolo eventual, por su responsabilidad en el accidente.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube