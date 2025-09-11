Incendio en procesadora de plástico de Maturín: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 11 de septiembre se registró un incendio en una fábrica procesadora de plástico en el estado Monagas.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó sobre el siniestro y demás detalles del mismo.

Incendio en Maturín

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, efectivos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), atendieron el siniestro que ocurrió durante la tarde de este jueves.

Asimismo, indica que se trata de la empresa ASIAPLAST, la cual se encuentra ubicada específicamente en el sector Zona Industrial, parroquia Santa Cruz, municipio Maturín del estado Monagas.

Causas del incendio en procesadora de plástico

En este sentido, señala que tras la evaluación de los efectivos, el reporte dice que el incendio provino de una estructura de concentrado en una máquina industrial de procesamiento de plástico.

Por lo que las comisiones del SNGR trabajan para sofocar y controlar las llamas del siniestro, dando prioridad a atender a los afectados y evitar la propagación del incendio.

Adicionalmente, dice que un equipo multidisciplinario está desplegado para determinar las causas del siniestro y posteriormente establecer las responsabilidades correspondientes.

