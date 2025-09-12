Caso viral: Fiscalía se pronuncia sobre sujeto que maltrató a su hijastra con el consentimiento de la madre

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) del estado Lara, imputará a los ciudadanos Nahun Colmenarez y Yesmary Ballesteros, por el delito de Trato Cruel Continuado.

Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicando que la situación se dio a conocer en un video difundido en redes sociales.

En el audiovisual “se observa a dicho sujeto valerse de su condición de padrastro, quien de forma cobarde, agredió salvajemente a su hijastra de tres años de edad, bajo el consentimiento de su madre, quien no evitaba esta acción indebida”, explicó.

Maltrato infantil

El pasado fin de semana se viralizó un video que muestra a una vecina de la comunidad denunciando el presunto maltrato del que sería víctima una niña de tres años de edad, supuestamente por parte de Nahum Colmenarez, la pareja sentimental de la madre de la menor, según Noticias Barquisimeto.