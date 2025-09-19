El misterio de un crimen: hallan el cadáver de un boxeador sin signos de violencia

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del boxeo se conmocionó por la trágica muerte de Jesús Iván Mercado, una joven promesa de 21 años.

El cuerpo del deportista, conocido en el cuadrilátero como "Rafaguita", fue hallado sin vida envuelto en una cobija en una zona desértica de San Luis Río Colorado, en la frontera de Sonora y Baja California.

Los informes preliminares de las autoridades indican que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, lo que genera múltiples interrogantes sobre las causas de su fallecimiento y las circunstancias de su muerte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, y se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Una desaparición en la frontera y el hallazgo del cuerpo

La desaparición de Mercado Cabrera se reportó días atrás, cuando se había mudado a San Luis Río Colorado con el objetivo de impulsar su carrera profesional en la división de peso gallo.

Ante su ausencia, colectivos como Madres Buscadoras de Sonora y Colectivo Buscando se unieron a la búsqueda.

El hallazgo del cuerpo se produjo el lunes 15 de septiembre, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre un bulto sospechoso a la orilla de una carretera que conduce al Golfo de Santa Clara.

La identificación del cadáver fue posible gracias a los tatuajes del boxeador. Sus familiares confirmaron su identidad y comenzaron los trámites para su sepultura.

El Colectivo Buscando en San Luis Río Colorado emitió un comunicado en el que agradecieron el apoyo para el hallazgo: "Familia localizada.

El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura".

