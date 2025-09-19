Capturan en Caracas a un sujeto por agredir a su madre y esposa frente a unos niños: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal Caricuao, lograron la detención de un sujeto que agredió a su madre y a su pareja en Caracas.

El individuo, identificado como Luiger Alejandro Rodríguez Aguilera, de 28 años de edad, fue aprehendido en el sector Bicentenario de Carapita, en la parroquia Antímano.

La detención de Rodríguez se efectuó luego de la viralización de un video que mostraba al hombre agrediendo a su familia frente a unos niños, lo que causó indignación en las redes sociales y aceleró la acción policial.

Un trabajo de investigación tras una denuncia viral

De acuerdo con lo informado por el director del Cicpc, Douglas Rico, las autoridades iniciaron una investigación tras la difusión del video.

Los agentes lograron identificar el lugar exacto del hecho y se trasladaron al sitio para detener a Rodríguez Aguilera, quien, según los reportes, cometió la agresión por problemas de convivencia con las víctimas.

El caso ha sido remitido al Ministerio Público, donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes.

La pronta captura del agresor demuestra el compromiso de los cuerpos de seguridad en la lucha contra la violencia familiar y de género.

