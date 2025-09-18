Madre habría permitido que caimanes mataran a su hijo: esto se sabe sobre el trágico caso de Bryan Vásquez

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de Estados Unidos revelaron nuevos detalles sobre la muerte de Bryan Vásquez, un niño de 12 años, quien fue atacado por caimanes tras salir de su vivienda.

El hecho estremeció a la comunidad de Nueva Orleans, tras el hallazgo del cuerpo del menor de edad en una laguna infestada por los reptiles, en un caso calificado como consecuencia de una grave omisión materna.

La madre de Bryan, Hilda Vásquez (34), enfrenta cargos por homicidio negligente y crueldad hacia menores, como sospechosa de causar el trágico final de su hijo.

Madre habría permitido que lo atacaran los caimanes

El hecho se registró el pasado 26 de agosto, cuando un dron de rescate permitió ubicar el cuerpo sumergido entre las aguas turbias, mientras los reptiles merodeaban el sitio.

Los rescatistas indicaron que los animales, de entre seis y diez pies de longitud, dificultaron el rescate. Además, lograron evidenciar la violencia del ataque, publicó El Mañana.

La búsqueda inició dos semanas antes, cuando se reportó la desaparición del menor. Cámaras de seguridad registraron a Bryan cuando caminaba solo hacia la laguna durante la madrugada.

Los documentos judiciales revelaron un historial de abusos alarmante. En 2014, Bryan presentó fracturas en cráneo y extremidades, las cuales fueron ocasionadas cuando era un bebé.

Estas lesiones derivaron en investigaciones del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS).

Un informe de ese mismo año indicó que Bryan contaba con un plan educativo individualizado en la escuela debido a una "lesión cerebral traumática (no accidental)", detalló el medio The New Orleans Advocate.

Posteriormente, se indicó que el infante no padecía del trastorno de espectro autista, sino que su condición derivaría de los traumatismos craneales que sufrió.

A pesar del aparente caso de negligencia, Vásquez mantuvo la custodia.

Detenida sin derecho a fianza

Recientemente, el pasado mes de julio, exámenes toxicológicos revelaron el consumo de cocaína por parte de la madre y también en su recién nacido; esto reforzó las acusaciones de riesgo para sus hijos.

Durante la audiencia más reciente, la fiscalía solicitó que Vásquez permanezca detenida sin derecho a fianza. Se argumentó que su negligencia no solo propició la muerte de Bryan, sino que también amenazaba la integridad de sus otros tres hijos.

El juez Jonathan Friedman respaldó la petición y ordenó su encarcelamiento preventivo y la separación inmediata de los menores sobrevivientes.

