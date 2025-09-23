El oscuro trasfondo de una disputa doméstica: venezolano es apuñalado por su pareja

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de nacionalidad venezolana sufrió un brutal ataque por parte de su pareja sentimental, quien lo apuñaló en medio de una disputa doméstica.

El violento episodio se registró durante la tarde de este lunes, 22 de septiembre, en la localidad de Estación Central, en la ciudad de Santiago de Chile.

La mujer apuñaló en al menos dos ocasiones al venezolano, en un hecho que las autoridades investigan como un posible caso de violencia doméstica.

Las autoridades detuvieron a la mujer, y dejaron a sus hijos bajo custodia policial.

Episodios violentos entre el venezolano y su pareja

El incidente ocurrió en la calle Toro Mazote con Manuel Thompson; de acuerdo con la información preliminar del caso, la situación habría comenzado el pasado 18 de septiembre, cuando, supuestamente, el venezolano habría agredido a su cónyuge y a sus hijos, en su residencia.

Se sospecha que, derivado de las conductas agresivas del hombre, se habría generado otra situación de violencia, por lo que la mujer habría decidido apuñalarlo con un cuchillo en al menos dos oportunidades para defenderse.

El hombre herido, quien presenta situación migratoria irregular en el país, terminó con dos lesiones por arma blanca, por lo que fue trasladado a un centro de salud, donde se encuentra consciente, pero con heridas de carácter reservado.

Funcionarios policiales llegaron al lugar para atender la situación y detener a la mujer. Por el momento, las autoridades se mantienen a la espera de las instrucciones de la Fiscalía.

Hijos de la pareja están bajo custodia

Un testigo presencial del hecho habría rendido declaraciones ante las autoridades.

Por su parte, el teniente Bastián Masías, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, declaró que los agentes policiales “trasladaron a la víctima a la Posta Central, llegó en calidad de grave, pero al momento se mantiene fuera de riesgo ni algún otro procedimiento”, publicó ADN Radio.

El funcionario detalló que en la vivienda se encontraban los dos hijos de la pareja, de 8 y 10 años de edad, quienes “por instrucción de la Fiscalía, quedaron a disposición de la familia de los mismos niños”, explicó Masías.

Índice de violencia intrafamiliar en Chile

De acuerdo con las Estadísticas de Seguridad y Justicia, publicadas en agostro de este año, en cuanto a Estadísticas Policiales, se indicó que, para 2024, se registraron 1.457.330 denuncias por violencia doméstica, lo que representó un aumento del 12% respecto de 2023.

Además, según cifras publicadas por el medio local El Inmigrante, para 2024, 16.7% de las víctimas de femicidio consumado fueron ciudadanas extranjeras.

