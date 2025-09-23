Suscríbete a nuestros canales

Vecinos del sector La Paz, en Caracas, denunciaron una quema de residuos en los patios del complejo Metrobús, en La Paz, Caracas.

Bomberos sofocan quema de residuos en patio de la estación del metro

"Esta situación no es nueva, con anterioridad se han registrado quema de desechos y materiales inflamables en este mismo lugar. Eso es un peligro porque allí también están unos autobuses que prestaban servicio de Metrobus", alegó el trabajador de una empresa cercana.

"Se incendiaron dos unidades, sillas y unas bombonas. Los bomberos del Distrito Capital lograron controlar el incendio", dijo un empleado que se acercó hasta el lugar.

"Se quemaron cauchos y asientos"

Una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) precisó que el incidente, registrado cerca de las 11:00 am de este martes 23 de septiembre, se solventó por la actuación inmediata de las autoridades, esto evitó la propagación de las llamas. "Todo está controlado, lo que pasa es que hay mucho humo porque también se quemaron cauchos y sillas de las unidades. La gente no tiene que alarmarse porque todo está bien", detalló.

