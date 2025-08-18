Capturan in fraganti a un indocumentado en Falcón: autoridades decomisan este cargamento

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) detuvieron este domingo a un hombre indocumentado en el estado Falcón.

El ministerio de Interior, Justicia y Paz, difundió los detalles de la detención de este sujeto en Falcón por tráfico de estupefacientes.

Capturan in fraganti a un indocumentado en Falcón

De acuerdo con la información proporcionada, el sujeto fue detenido en flagrancia, específicamente en la zona de los manglares del sector Bicentenario, en la parroquia Punta Cardón, municipio Carirubana del estado Falcón.

Asimismo, indica que durante el procedimiento de captura, los funcionarios lograron incautar un cargamento de drogas.

Incautan cargamento se drogas

En este sentido, señala que se realizó la incautación de un total de 800 envoltorios de marihuana, un dispositivo GPS y 16 sacos.

Finalmente, asegura que los efectivos ya notificaron del caso al Ministerio Público y ya iniciaron las investigaciones.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube