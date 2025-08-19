El nombre del futuro: La niña que se llama como un chatbot y causa polémica

Suscríbete a nuestros canales

Unos padres decidieron registrar a su hija recién nacida con el nombre de un chatbots de IA como ChatGPT, en Córdoba, Colombia.

Este hecho ocurrió el viernes 15 de agosto en la Registraduría Municipal, según información que recoge el diario El Universal de Cartagena.

La pequeña lleva por nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, en referencia al popular sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, el cual habría sido elegido por los padres de la niña en homenaje a la era digital.

De acuerdo con diversos medios locales, este hecho se suma a la creciente lista de nombres poco convencionales registrados legalmente en Colombia y plantea interrogantes sobre el futuro de esta tendencia.

Registro de Colombia

En el país neogranadino hay libertad para colocar el nombre a un recién nacido. Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil puede negarse a registrar nombres que puedan ser motivo de burla o que atenten contra la dignidad del niño.