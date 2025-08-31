Labor Day en Florida: estos condados ofrecen gasolina al mejor precio durante el feriado

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca el feriado del Labor Day, los conductores en Florida reciben una noticia positiva: los precios de la gasolina están disminuyendo.

El costo promedio por galón en el estado bajó cerca de 20 centavos, y el 24 de agosto alcanzó los 2.93 dólares según informó Mundo Deportivo.

Esta reducción no es homogénea en todo el estado; en el condado de Hillsborough, donde se encuentran ciudades como Tampa, los precios promedian 2.91 dólares.

Mientras, en Manatee, al sur, el costo se sitúa en 2.86 dólares, una de las tarifas más competitivas en Florida.

Diferencias

Comparando estas cifras, los viajeros notan una diferencia significativa en regiones con precios más altos, como West Palm Beach-Boca Raton, donde el galón se vende a aproximadamente 3.08 dólares.

Sin embargo, la mayor ventaja se observa en el área de Crestview-Fort Walton Beach, en el Panhandle, donde el precio promedio es de solo 2.77 dólares por galón.

Esta variabilidad en los precios permite a los conductores planificar sus rutas para maximizar el ahorro justo antes de uno de los fines de semana más transitados del año.

Cierre de locales

El Labor Day, que se celebrará el lunes 2 de septiembre, marca el cierre de la temporada de verano en Estados Unidos y es un feriado federal que brinda tanto descanso como oportunidades comerciales.

A pesar del cierre de muchas oficinas y servicios públicos, importantes cadenas minoristas como Walmart, Target y Kroger permanecerán abiertas aprovechando el aumento en la afluencia de consumidores en busca de descuentos.

Además, restaurantes como Starbucks, McDonald’s y Taco Bell también estarán operativos, aunque se sugiere a los clientes verificar los horarios específicos de cada sucursal.

Esto se debe a que la gestión local puede hacerlos variar. Por otro lado, los bancos permanecerán cerrados, lo que podría afectar a quienes necesiten realizar depósitos, transferencias o pagos de facturas programados para ese día.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube