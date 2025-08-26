Viajar por EE.UU. con poco dinero: el secreto son estos 3 aeropuertos.

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma Going, especializada en la búsqueda de ofertas aéreas, presentó este lunes los “Premios a las Mejores Ofertas de Vuelos 2025” según Univisión.

Este reconocimiento se basa en un análisis exhaustivo de miles de rutas, en el que la plataforma evaluó la frecuencia y calidad de las ofertas, con descuentos que variaron entre el 30 % y el 90 % en comparación con los precios habituales.

En este contexto, Going también destacó los aeropuertos que ofrecieron los precios más bajos para vuelos nacionales.

El informe representa una oportunidad significativa para los viajeros que buscan ahorrar en sus desplazamientos.

Más económicos

En el ranking de precios más accesibles, el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en Utah, se posicionó como el mejor con un precio promedio de oferta de $146.

Le siguen el Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, con un promedio de $151, y el Aeropuerto Internacional de Hartsfield-Jackson en Atlanta, que registró un precio promedio de $153.

Según Katy Nastro, experta en viajes de Going, el crecimiento acelerado de Salt Lake City y la llegada de nuevas aerolíneas han influido en estos bajos precios.

Además, la expansión multimillonaria del aeropuerto de Tampa y la competencia entre aerolíneas de bajo costo han facilitado que más personas accedan a tarifas asequibles.

Recomendaciones

Para aquellos que buscan maximizar sus ahorros en vuelos, los expertos de Going aconsejan ser flexibles en la planificación.

Scott Keyes, fundador de la plataforma, sugiere priorizar el precio al momento de elegir el destino y las fechas de viaje.

Esta estrategia puede permitir a los viajeros encontrar ofertas excepcionales y realizar múltiples viajes por el costo de uno solo.

Además, Keyes advierte sobre el error común de limitarse a un único aeropuerto de origen, señalando que explorar opciones cercanas puede resultar en ahorros significativos.

