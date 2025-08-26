Florida lanza advertencia urgente: miles podrían perder su voto en noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes del estado de Florida deben realizar un trámite esencial para evitar inconvenientes durante las elecciones locales previstas para noviembre de 2025.

Según información publicada por La República, esta medida aplica especialmente a quienes renovaron su licencia de conducir o tarjeta de identificación después del 31 de julio de 2024.

Florida actualiza códigos identificadores para garantizar seguridad electoral

El cambio en los códigos identificadores, implementado en 2024 por el Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV), busca reforzar la seguridad documental.

Sin embargo, si los datos no coinciden con el registro de votante, podrían surgir problemas al emitir el voto por correo o al firmar peticiones electorales.

Brad Ashwell, director estatal de All Voting is Local, advirtió que miles de votantes podrían quedar excluidos si no actualizan su información a tiempo.

¿Cuál es el trámite que deben hacer los votantes?

Los ciudadanos deben actualizar su registro de votante para que coincida con los nuevos datos de sus licencias o identificaciones emitidas por el estado.

Este proceso puede realizarse desde el momento en que se recibe el documento nuevo, aunque muchos desconocen esta obligación.

Ashwell señaló que esta actualización evitaría errores el día de las elecciones y facilitaría el acceso al voto sin contratiempos.

¿Cómo se puede completar la actualización?

Los residentes pueden iniciar el trámite en línea a través de registertivoteFlorida.gov, usando su número de licencia y los últimos cuatro dígitos del seguro social.

También pueden acudir a oficinas de recaudación de impuestos, agencias de registro designadas o enviar el formulario DS-DE 39 por correo o en persona.

Los formularios están disponibles en bibliotecas, oficinas electorales y entidades autorizadas para emitir permisos de pesca o caza.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube