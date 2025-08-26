Bancamiga comienza el segundo semestre con cifras récord en créditos y captaciones

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga inicia el segundo semestre de 2025 con resultados sobresalientes que consolidan su liderazgo en el sistema financiero venezolano. La institución reporta un crecimiento acumulado de 250,32% en su cartera de créditos, tras cerrar julio con un alza mensual de 19,73%. Este desempeño la posiciona como la tercera entidad con mayor variación relativa en la banca privada.

En términos interanuales, Bancamiga alcanza un incremento de 611,72%, ubicándose en el cuarto lugar del sistema. Su crecimiento promedio mensual de 19,88% supera al del sistema bancario en 5,93 puntos porcentuales y al del estrato privado en 5,54 puntos. Actualmente, ocupa el sexto puesto en cartera de créditos a nivel nacional, con una participación de 6,20% en el SBV y 9,35% en el segmento privado.

Además, mantiene una cartera saludable, con un índice de morosidad de apenas 1,23%, por debajo del promedio del sistema.

Captaciones en moneda extranjera impulsan el posicionamiento de Bancamiga

Las captaciones del público también muestran un desempeño notable. Al cierre de julio, registran un crecimiento anual de 151,41%, lo que ubica a Bancamiga como la quinta institución con mayor variación relativa en su grupo comparativo. El crecimiento mensual promedio alcanza 14,12%, superando al SBV (12,89%) y al estrato privado (13,26%).

En el acumulado interanual, las captaciones aumentan 282,72%, consolidando a Bancamiga como la sexta entidad privada en este indicador. Destacan especialmente las captaciones en moneda extranjera, donde la institución figura en el Top 3 de la banca privada, con una absorción del 12,80% y 7,48% del SBV.

Durante julio, Bancamiga lidera en proporción de captaciones en divisas, alcanzando 56,85%. En términos anuales, absorbe 0,57 puntos porcentuales de la banca privada y 0,51 del SBV. Este crecimiento se apoya en productos innovadores como la Tarjeta de Débito Mastercard sin contacto y la versión tokenizada en la app Bancamiga Suite, que permite pagos móviles y con relojes Garmin.

Rentabilidad y eficiencia consolidan el liderazgo de Bancamiga

Los ingresos financieros también reflejan un desempeño sobresaliente. En julio, Bancamiga reporta un incremento de 23,26%, lo que representa un alza de 375,89% respecto a diciembre de 2024. Esta cifra supera ampliamente el promedio del sistema bancario venezolano.

Gracias a estos resultados, la institución se ubica en el Top 4 de la banca privada y en el Top 5 del SBV, con cuotas de mercado de 11,22% y 7,39% respectivamente. En términos interanuales, los ingresos financieros acumulan un crecimiento de 2.576,06%.

Al cierre de julio, Bancamiga registra un aumento interanual de 19.539% en bolívares y 5.636% en dólares, lo que la convierte en la cuarta institución con mayor variación relativa en ambas monedas. Además, se posiciona como la quinta entidad más rentable del país.

La eficiencia operativa también destaca, con una Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) de 106,59% y una Rentabilidad sobre Activos (ROA) de 15,08%. Con estos indicadores, Bancamiga reafirma su visión de convertirse en el banco privado más sólido e innovador de Venezuela.

