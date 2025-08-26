Reconocidas cadenas comerciales activan jornada de reclutamiento en Caracas: fecha y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Dos reconocidas cadenas comerciales de Venezuela anunciaron jornadas de selección de personal en Caracas durante la última semana de agosto.

Según información compartida por Trabajos Disponibles Venezuela en su cuenta en Instagram, Farmatodo y EPA buscan nuevos trabajadores para sus tiendas en la capital.

Farmatodo busca asistentes de piso en El Hatillo y Baruta

La jornada de Farmatodo se realizará el martes 26 de agosto desde las 8:30 a. m. en la zona industrial de La Trinidad, junto al Farmatodo Terepaima.

La empresa solicita asistentes de piso de venta. Los requisitos son ser bachiller o estudiante universitario con disponibilidad para trabajar en tiendas de conveniencia.

Los postulantes deben llevar fotocopia de cédula, RIF, título académico y currículum vitae impreso para participar en la jornada de selección.

EPA realizará jornada de captación en Los Ruices

La cadena de ferreterías EPA también convocó a una jornada de captación el jueves 28 de agosto, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La actividad se llevará a cabo en la tienda ubicada en Los Ruices, al este de Caracas, con atención directa a los postulantes.

Los requisitos incluyen ser bachiller, tener más de 18 años y ser profesional o estudiante universitario en los últimos semestres de carrera.

