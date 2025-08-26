La controversial ley de Texas que enfrentarán indocumentados desde el 1 de septiembre: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Texas pondrá en marcha una nueva ley que endurece las sanciones penales para ciertos delitos cometidos por inmigrantes sin estatus legal.

Según información publicada por El Tiempo, la legislación fue aprobada por ambas cámaras estatales y promulgada por el gobernador Greg Abbott.

Nueva ley modifica penas y restringe beneficios penitenciarios

La norma establece que los condenados no podrán acceder a libertad condicional, supervisión comunitaria ni beneficios por buena conducta durante los primeros diez años.

Además, la pena mínima obligatoria se eleva de dos a diez años de prisión si el acusado no tiene residencia legal en Estados Unidos.

Este cambio legal busca endurecer las consecuencias penales en casos específicos, especialmente cuando hay víctimas fatales involucradas.

¿De qué trata la nueva ley y qué caso la inspiró?

La legislación HB 2017, conocida como Ley Grayson, se centra en el homicidio involuntario por intoxicación cometido por personas sin estatus migratorio legal.

El caso que inspiró esta ley ocurrió en octubre de 2024, cuando Grayson Davis murió tras ser impactado por un conductor ebrio en sentido contrario.

Las autoridades confirmaron que el responsable ya había sido arrestado por conducir bajo efectos del alcohol y no tenía estadía legal en el país.

La ley aplica a vehículos, embarcaciones y atracciones

La nueva disposición no solo contempla automóviles. También incluye aeronaves, embarcaciones y atracciones de feria operadas bajo influencia de alcohol o drogas.

Según el medio ABC, el delito pasa de segundo a primer grado si el acusado es indocumentado, lo que implica penas más severas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube