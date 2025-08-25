Florida endurece leyes para camioneros indocumentados: ahora estos requisitos son obligatorios

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció nuevas medidas para camioneros en el estado. Esto luego de varios incidentes con conductores indocumentados.

Las medidas buscan reforzar la seguridad vial y garantizar que dichos conductores respeten las reglas y tengan un buen desempeño en la carretera según informó Telemundo Miami.

Medidas

Uthmeier anunció que las autoridades convertirán todas las estaciones de peaje para camiones en puntos de control migratorio.

Esta medida se implementa bajo una orden ejecutiva de mayo que exige a los conductores de camiones comerciales demostrar su dominio del inglés.

Uthmeier también envió una carta al Departamento de Transporte de EE. UU. y a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

En ella le solicita que revoquen la autorización del programa de licencias de conducir comerciales (CDL) en respuesta a un trágico accidente que resultó en la muerte de tres personas el pasado 12 de agosto.

Accidente grave

El pasado 12 de agosto un camionero llamado Harjinder Singh realizó un giro prohibido en un acceso de la autopista de peaje en el condado de St. Lucie.

Este movimiento errático provocó que el camión chocara con una minivan, lo que causó la muerte instantánea de dos pasajeros y del conductor, quien falleció después en el hospital.

Las investigaciones revelaron que Singh es un inmigrante indocumentado, no habla inglés y no puede identificar señales viales básicas.

Por este motivo, Uthmeier enfatizó la necesidad de intensificar las inspecciones en los puntos de entrada estatales para detectar a quienes operan camiones sin las credenciales adecuadas.

El Comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, destacó que el accidente nos recuerda la importancia de las acciones de las fuerzas del orden para combatir la inmigración ilegal.

