Cruzar por accidente a Canadá: el riesgo oculto para inmigrantes en Estados Unidos

Un desvío inesperado en la frontera con Canadá terminó con la detención de Sergio Ramírez, un inmigrante que lleva dos décadas viviendo en Estados Unidos.

El incidente ocurrió cuando, junto a su esposa Kristina —ciudadana estadounidense—, tomó por error la vía que conduce al Puente Ambassador, entre Detroit y Windsor, lo que desencadenó su arresto por parte de las autoridades migratorias, reseña el portal AS.

El caso ha generado atención por mostrar cómo un simple error de tránsito puede convertirse en una pesadilla migratoria.

Una detención por un giro equivocado

Según relató Kristina Ramírez a Telemundo, el arresto ocurrió a inicios de mayo, cuando el matrimonio intentaba regresar a Estados Unidos después de pasar por la zona de aduanas.

Mientras que ella estuvo detenida durante tres días, su esposo lleva ya más de tres meses bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Michigan.

El abogado de Sergio Ramírez detalló que, pese a su situación, el inmigrante cuenta con un permiso de trabajo, un Número de Seguro Social y una visa de No Inmigrantes U en trámite desde 2019, debido a que fue víctima de un asalto.

Aun así, su futuro migratorio depende de la audiencia programada para la próxima semana, en la que se evaluará su permanencia en el país.

El riesgo del Puente Ambassador

El Puente Ambassador es uno de los cruces más transitados entre Estados Unidos y Canadá, con miles de camioneros, viajeros y turistas que lo atraviesan a diario.

Sin embargo, su compleja señalización y los desvíos por obras de construcción suelen confundir a los conductores, lo que en ocasiones termina con ingresos accidentales a zonas de control fronterizo.

Para inmigrantes sin estatus legal, como Sergio Ramírez, un simple error de ruta puede significar detención inmediata, deportación o largos procesos legales en centros de detención del ICE.

