ICE gasta $120.000 para reclutar agentes: estas son las vacantes disponibles

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adquirió dos Ford Mustang GT a petición de la Casa Blanca.

Según una publicación de La Opinión, el objetivo de la petición es para atraer y reclutar nuevos agentes del ICE.

La agencia migratoria adquirió dos autos deportivos Ford Mustang GT con un costo de más de $120.000 dólares. La agencia justifica la elección del vehículo por su "diseño llamativo" y la "imagen de fuerza" que representa para el servicio federal.

¿Cuándo usarán los autos en el reclutamiento?

ICE utilizará los autos deportivos de inmediato. Los vehículos servirán para las iniciativas de reclutamiento durante los próximos dos años fiscales.

La agencia busca nuevos agentes para los puestos de investigación, oficiales de deportación, y agentes de seguridad nacional.

¿Por qué una compra directa?

La compra de los vehículos se hizo a un concesionario de Maryland sin un concurso público. La agencia justificó la decisión alegando que la necesidad era urgente y que la competencia causaría "retrasos inaceptables".La Casa Blanca ha priorizado la financiación de esta agencia.

Según el medio The Independent, uno de los Mustang GT ya se vio en las calles de Washington D.C., con el logo de ICE y el lema "Defender la patria".

La adquisición forma parte de una ley de reforma fiscal que otorga a la agencia $30,000 millones para reclutar 14,000 agentes nuevos en los próximos dos años.

